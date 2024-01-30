Presiden Liga Spanyol Bicara Peluang Kylian Mbappe Gabung Real Madrid

MADRID - Presiden La Liga (Liga Spanyol), Javier Tebas, mengklaim Real Madrid kemungkinan akan merekrut Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2024. Orang nomor satu di Liga Spanyol itu menaksir lebih dari 50 persen bintang Paris Saint-Germain (PSG) tersebut berpeluang akan gabung ke Real Madrid.

Hal itu diungkapkan Javier Tebas setelah Mbappe menjadi subyek banyak spekulasi dalam beberapa bulan terakhir di telinga publik sepakbola dunia. Di mana, kontrak penyerang berusia 25 tahun itu bersama Les Parisiens akan berakhir pada Juni 2024.

Meski tujuan masa depannya belum jelas, Mbappe tampaknya akan memilih antara PSG atau Real Madrid. Namun menurut Javier Tebas, Los Blancos -julukan Real Madrid- lah yang akan mendatangkan kapten Timnas Prancis itu pada bursa transfer musim panas 2024.

"Saya pikir tinggi (peluangnya). Itu pendapat pribadi. Pemain berusia 25 tahun... Itu akan tergantung pada Real Madrid, sang presiden dan apa yang ingin dia pertaruhkan," kata Javier Tebas, dikutip dari Goal International, Selasa (30/1/2024)

"Real Madrid harus berpikir bahwa kedatangan (Jude) Bellingham telah membuat mereka sudah memiliki bintang, Vinicius adalah bintang yang lain. Jika pemain (Mbappe) ingin pergi ke Madrid, lebih dari 50% (peluangnya)," imbuhnya

Sebelumnya, Javier Tebas juga telah menjamin Madrid untuk mengontrak Mbappe di masa lalu. Dia mengklaim bahwa Madrid akan bisa mencapai kesepakatan paling lambat Maret 2023. Namun, ia mengejek pemain Prancis itu karena memilih bertahan di PSG pada 2022.