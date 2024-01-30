Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Presiden Liga Spanyol Bicara Peluang Kylian Mbappe Gabung Real Madrid

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |10:34 WIB
Presiden Liga Spanyol Bicara Peluang Kylian Mbappe Gabung Real Madrid
Kylian Mbappe kembali dikaitkan dengan rumor kepindahannya ke Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Presiden La Liga (Liga Spanyol), Javier Tebas, mengklaim Real Madrid kemungkinan akan merekrut Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2024. Orang nomor satu di Liga Spanyol itu menaksir lebih dari 50 persen bintang Paris Saint-Germain (PSG) tersebut berpeluang akan gabung ke Real Madrid.

Hal itu diungkapkan Javier Tebas setelah Mbappe menjadi subyek banyak spekulasi dalam beberapa bulan terakhir di telinga publik sepakbola dunia. Di mana, kontrak penyerang berusia 25 tahun itu bersama Les Parisiens akan berakhir pada Juni 2024.

Meski tujuan masa depannya belum jelas, Mbappe tampaknya akan memilih antara PSG atau Real Madrid. Namun menurut Javier Tebas, Los Blancos -julukan Real Madrid- lah yang akan mendatangkan kapten Timnas Prancis itu pada bursa transfer musim panas 2024.

"Saya pikir tinggi (peluangnya). Itu pendapat pribadi. Pemain berusia 25 tahun... Itu akan tergantung pada Real Madrid, sang presiden dan apa yang ingin dia pertaruhkan," kata Javier Tebas, dikutip dari Goal International, Selasa (30/1/2024)

"Real Madrid harus berpikir bahwa kedatangan (Jude) Bellingham telah membuat mereka sudah memiliki bintang, Vinicius adalah bintang yang lain. Jika pemain (Mbappe) ingin pergi ke Madrid, lebih dari 50% (peluangnya)," imbuhnya

Sebelumnya, Javier Tebas juga telah menjamin Madrid untuk mengontrak Mbappe di masa lalu. Dia mengklaim bahwa Madrid akan bisa mencapai kesepakatan paling lambat Maret 2023. Namun, ia mengejek pemain Prancis itu karena memilih bertahan di PSG pada 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642611/olahraga-bikin-spanyol-makin-kaya-maraton-sepak-bola-dan-efek-domino-wisata-pvd.webp
Olahraga Bikin Spanyol Makin Kaya: Maraton, Sepak Bola, dan Efek Domino Wisata
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timnas_indonesia_u_17_menang_2_1_atas_honduras_pad.jpg
Skenario Gila Timnas Indonesia U-17 untuk Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Tunggu Keajaiban!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement