Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Disorot Pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Begini Katanya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:54 WIB
Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Disorot Pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Begini Katanya!
Farkhod Nishonov soroti kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

KIPRAH Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendapat sorotan pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Farkhod Nishonov. Ia mengatakan, keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 merupakan hal yang bagus.

Farkhod Nishonov memantau Timnas Indonesia karena yang bersangkutan sedang berada di Indonesia. Ia berada di Indonesia untuk mendampingi sang tim, Timnas Uzbekistan U-20, bersua Timnas Indonesia U-20 di Stadion Madya, Jakarta, Selasa 30 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

“Tentu saja kami menonton semua pertandingan sepakbola Indonesia,” kata Farkhod kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (29/1/2024).

“Kami melihat juga pertandingan mereka di Piala Asia, itu hasil yang bagus,” sambungnya.

Farkhod Nishonov juga memantau permainan Timnas Indonesia U-20 saat menghadapi Thailand U-20 di laga uji coba pertama pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Skuad Garuda Nusantara memiliki performa yang tak kalah apik.

“Kami juga melihat Indonesia U-20 dan itu juga tim yang kuat, dan pertandingan kemarin mereka melawan Thailand, kami juga menonton pertandingan itu dan saya rasa tim Indonesia berkembang sangat baik,” tutur Nishonov.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642367/diva-zahra-tutup-kejurnas-sprint-rally-2025-dengan-prestasi-moncer-ntb.webp
Diva Zahra Tutup Kejurnas Sprint Rally 2025 dengan Prestasi Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia_u_22_dony_tri.jpg
Anti Ribet! Begini Cara Mudah Beli Tiket Timnas Indonesia U-22 Vs Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement