Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Disorot Pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Begini Katanya!

KIPRAH Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendapat sorotan pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Farkhod Nishonov. Ia mengatakan, keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 merupakan hal yang bagus.

Farkhod Nishonov memantau Timnas Indonesia karena yang bersangkutan sedang berada di Indonesia. Ia berada di Indonesia untuk mendampingi sang tim, Timnas Uzbekistan U-20, bersua Timnas Indonesia U-20 di Stadion Madya, Jakarta, Selasa 30 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

(Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

“Tentu saja kami menonton semua pertandingan sepakbola Indonesia,” kata Farkhod kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (29/1/2024).

“Kami melihat juga pertandingan mereka di Piala Asia, itu hasil yang bagus,” sambungnya.

Farkhod Nishonov juga memantau permainan Timnas Indonesia U-20 saat menghadapi Thailand U-20 di laga uji coba pertama pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Skuad Garuda Nusantara memiliki performa yang tak kalah apik.

“Kami juga melihat Indonesia U-20 dan itu juga tim yang kuat, dan pertandingan kemarin mereka melawan Thailand, kami juga menonton pertandingan itu dan saya rasa tim Indonesia berkembang sangat baik,” tutur Nishonov.