Indra Sjafri Bicara Target dari Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bicara persiapan dan target jelang hadapi Timnas Uzbekistan U-20 pada laga uji coba. Ia tidak memiliki persiapan khusus karena fokusnya adalah membentuk skuad terbaik untuk Garuda Nusantara.

Timnas Indonesia U-20 masih akan menjalani satu laga uji coba lagi yang merupakan bagian dari agenda pemusatan latihan (TC) sejak Desember 2023. Sebelumnya, Skuad Garuda Nusantara menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Thailand U-20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 malam WIB.

Terdekat, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Uzbekistan U-20. Adapun pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Selasa 30 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Indra sekali lagi menjelaskan tujuan dari agenda uji coba ini adalah untuk membentuk skuad terbaik Timnas Indonesia U-20. Oleh karena itu, ia akan mempertimbangkan nama-nama mana yang akan dipertahankan, dicoret, serta nama baru yang dipanggil pada akhir bulan nanti.

“Tentu ini lanjutan dari proses pembentukan tim nasional U-20, di mana sebelumnya saya sampaikan kami memastikan siapa sih sebenarnya pemain-pemain yang kualitasnya yang kami inginkan dan masuk ke dalam kualifikasi kami,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (29/1/2024).

“Oleh sebab itu dari parameter tes yang kami lakukan sebelumnya dan dari dua kali uji coba ini termasuk beberapa kali internal game menjadi catatan kami nanti untuk di akhir bulan ini kami akan melakukan evaluasi, siapa yang lanjut dan siapa yang akan dipanggil,” sambungnya.