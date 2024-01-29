Alasan Timnas Australia Sebut Marselino Ferdinan sebagai Golden Boy Timnas Indonesia

ALASAN Timnas Australia sebut Marselino Ferdinan sebagai golden boy Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim itu sendiri diketahui baru saja berduel dalam babak 16 besar Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia ditantang Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Sayangnya dalam laga itu, pasukan Shin Tae-yong kena bantai 0-4.

Sebelum laga itu digelar, Timnas Australia menyoroti khusus sejumlah pemain Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Marselino Ferdinan.

Dilansir dari laman resmi Timnas Australia, Socceroos -julukan Timnas Australia- bahkan mewaspadai betul ancaman Marselino Ferdinan. Mereka menyebut Marselino Ferdinan sebagai golden boy.

Penyebab pujian ini dilontarkan Timnas Australia karena kiprah apik yang ditunjukkan Marselino, meski usianya masih sangat muda. Marselino bahkan bisa menyulitkan pemain di lini pertahanan Timnas Irak hingga Jepang kala berhadapan di Grup D Piala Asia 2023.