Update Ranking FIFA, Senin 29 Januari 2024: Tajikistan Naik 7 Posisi, Bagaimana Timnas Indonesia?

UPDATE ranking FIFA, Senin (29/1/2024) akan diulas Okezone. Sebanyak dua laga babak 16 besar Piala Asia 2023 dilangsungkan pada Minggu, 28 Januari 2024 malam WIB, yakni Timnas Indonesia vs Australia dan Tajikistan vs Uni Emirat Arab (UEA).

Alhasil, kelar dua laga ini memengaruhi posisi di ranking FIFA. Kita mulai dari Australia. Tim Socceroos –julukan Timnas Australia– naik tiga posisi selama mengarungi Piala Asia 2023.

(Australia menang 4-0 atas Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Total dari empat laga yang dijalani di Piala Asia 2023, termasuk menang 4-0 atas Timnas Indonesia di 16 besar, skuad asuhan Graham Arnold mendapatkan tambahan 15,66 poin. Alhasil, Jackson Irvine dan kawan-kawan naik tiga posisi di ranking FIFA, yakni dari peringkat 25 ke 22 dunia.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad Garuda racikan Shin Tae-yong masih tertahan di peringkat 142 dunia.

Untung bagi Timnas Indonesia, kekalahan di laga semalam tidak mengurangi poin mereka di ranking FIFA. Sebab, di turnamen mayor seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Emas hingga Copa America, tim yang kalah di fase gugur tidak mengalami pengurangan poin di ranking FIFA.

UEA jadi yang paling menyedihkan. Tim asal Asia Barat itu mengalami pengurangan 9,01 poin di ranking FIFA. Hal itu setelah mereka hanya mendapat empat poin di klasemen Grup C Piala Asia 2023.