Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Asnawi Mangkualam Menuai Sorotan Tajam dari Netizen saat Lawan Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |10:12 WIB
Penyebab Asnawi Mangkualam Menuai Sorotan Tajam dari Netizen saat Lawan Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023
Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Asnawi Mangkualam menuai sorotan tajam dari netizen saat lawan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Asnawi sendiri diketahui dimainkan sejak awal laga oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam laga tersebut.

Asnawi bahkan ditunjuk Shin Tae-yong sebagai starter dalam laga yang digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB itu. Dalam duel melawan Australia, eks pemain Jeonnam Dragons tersebut bertugas mengisi sisi kanan Timnas Indonesia.

Asnawi Mangkualam

Penampilan Asnawi dalam laga itu pun dinilai kurang memuaskan. Bahkan, satu gol Australia dalam laga itu tercipta karena kelengahannya.

Tepatnya, jelang akhir laga babak pertama, Asnawi gagal mengawal dengan baik pergerakan lawan. Dia dinilai hanya fokus melihat arah bola datang sehingga tak mengawal pergerakan pemain Australia, Martin Boyle, yang kemudian datang dari belakang dan menyambar bola.

Martin Boyle pun bisa leluasa menyundul umpan silang dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia hingga berbuah gol. Timnas Indonesia pun akhirnya tertinggal 0-2 kala itu.

Akibat kinerjanya yang kurang memuaskan, Asnawi diganti Shin Tae-yong pada babak kedua. Pada menit ke-58, perannya digantikan oleh Witan Sulaeman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641997/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-ditahan-imbang-tottenham-hyx.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Ditahan Imbang Tottenham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Comeback Spektakuler, Tumbangkan Pangsuma FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement