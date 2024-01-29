Penyebab Asnawi Mangkualam Menuai Sorotan Tajam dari Netizen saat Lawan Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

PENYEBAB Asnawi Mangkualam menuai sorotan tajam dari netizen saat lawan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Asnawi sendiri diketahui dimainkan sejak awal laga oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam laga tersebut.

Asnawi bahkan ditunjuk Shin Tae-yong sebagai starter dalam laga yang digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB itu. Dalam duel melawan Australia, eks pemain Jeonnam Dragons tersebut bertugas mengisi sisi kanan Timnas Indonesia.

Penampilan Asnawi dalam laga itu pun dinilai kurang memuaskan. Bahkan, satu gol Australia dalam laga itu tercipta karena kelengahannya.

Tepatnya, jelang akhir laga babak pertama, Asnawi gagal mengawal dengan baik pergerakan lawan. Dia dinilai hanya fokus melihat arah bola datang sehingga tak mengawal pergerakan pemain Australia, Martin Boyle, yang kemudian datang dari belakang dan menyambar bola.

Martin Boyle pun bisa leluasa menyundul umpan silang dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia hingga berbuah gol. Timnas Indonesia pun akhirnya tertinggal 0-2 kala itu.

Akibat kinerjanya yang kurang memuaskan, Asnawi diganti Shin Tae-yong pada babak kedua. Pada menit ke-58, perannya digantikan oleh Witan Sulaeman.