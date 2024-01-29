Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Rafael Leao Terang-terangan Rindu Hadirnya Paolo Maldini di Manajemen AC Milan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:03 WIB
Rafael Leao Terang-terangan Rindu Hadirnya Paolo Maldini di Manajemen AC Milan
Rafael Leao merindukan Paolo Maldini di AC Milan (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Pemain AC Milan, Rafael Leao, merindukan sosok Paolo Maldini dalam internal timnya. Sebab, sosok legenda hidup klub itu sangat penting untuk saat ini.

Maldini menjabat Direktur Teknik AC Milan pada 2018-2023. Ia punya andil besar dalam membawa I Rossoneri menjadi juara Liga Italia 2021-2022.

Paolo Maldini

Leao mengatakan Maldini adalah sosok yang membuatnya merapat ke AC Milan. Ia menilai sosok itu membuatnya yakin Il Diavolo Rosso adalah pelabuhan baru yang tepat.

Sebelum berkostum Milan pada 2019, Leao memperkuat Lille di Liga Prancis. Di sana, ia mencatatkan 24 penampilan dan delapan gol.

"Maldini sering membantu saya, dia menelepon saya sebelum pergi ke Milan. Saya merindukannya," kata Leao, dilansir dari Tuttomercato, Senin (29/1/2024).

Pemain asal Portugal itu mengatakan tim asal Kota Milan pun menjadi tempat yang nyaman buatnya. Oleh dikarenakan, ia terus berkembang setiap harinya di sana dan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk AC Milan.

Halaman:
1 2
      
