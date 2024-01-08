3 Pesepakbola Terbaik Dunia Versi Bek Legendaris Paolo Maldini, Nomor 1 Lionel Messi!

TIGA pesepakbola terbaik dunia versi bek legendaris Paolo Maldini. Mantan pemain bertahan AC Milan itu menempatkan nama Lionel Messi di posisi teratas.

Uniknya, Maldini tidak menyebutkan nama Cristiano Ronaldo yang notabene merupakan rival berat La Pulga dalam hampir satu dekade terakhir. Berikut Okezone akan membahas tiga pesepakbola terbaik dunia versi Paolo Maldini

3. Ronaldo Luis Nazario





Ronaldo Luis Nazario dianggap Paolo Maldini sebagai salah satu pesepakbola terbaik dunia. Pada masa kejayanya, Ronaldo merupakan pemain depan yang sulit dihentikan.

Bisa dibilang hanya cedera yang dapat menghentikan pergerakan Ronaldo. “Tentunya Ronaldo Brasil merupakan salah satu yang terbaik,” tegas Maldini.

2. Diego Maradona





Diego Maradona dan Paolo Maldini sempat saling berhadapan di Liga Italia. Maradona yang bermain selama tujuh tahun untuk Napoli dianggap menjadi salah satu lawan terberat bagi Maldini.

“Saya memiliki kesempatan menghadapi pemain hebat. Salah satu yang terbaik menurut saya jelas Diego Maradona,” kata Paolo Maldini mengutip dari Sportskeeda.