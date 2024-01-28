Dipulangkan Australia dari Piala Asia 2023, Ketum PSSI Erick Thohir Tetap Puji Permainan Timnas Indonesia

DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tetap memuji permainan Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Tak lupa Erick Thohir meminta kepada para penggawa Garuda untuk tetap semangat meski sudah gugur dari turnamen Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar.

Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup ciamik di babak pertama. Namun sayang, mereka harus kebobolan dua gol di babak pertama lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian gawang Skuad Garuda kembali kebobolan di akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Erick yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia memberikan apresiasinya atas semangat juang para pemain. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan tim besutan Shin Tae-yong telah menampilkan performa yang sangat ciamik.

“Semua sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tulis Erick dalam instagramnya, Minggu (28/1/2024).