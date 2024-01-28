Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipulangkan Australia dari Piala Asia 2023, Ketum PSSI Erick Thohir Tetap Puji Permainan Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |22:13 WIB
Dipulangkan Australia dari Piala Asia 2023, Ketum PSSI Erick Thohir Tetap Puji Permainan Timnas Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tetap memuji permainan Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Tak lupa Erick Thohir meminta kepada para penggawa Garuda untuk tetap semangat meski sudah gugur dari turnamen Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar.

Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup ciamik di babak pertama. Namun sayang, mereka harus kebobolan dua gol di babak pertama lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian gawang Skuad Garuda kembali kebobolan di akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Erick yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia memberikan apresiasinya atas semangat juang para pemain. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan tim besutan Shin Tae-yong telah menampilkan performa yang sangat ciamik.

Timnas Indonesia vs Australia

“Semua sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tulis Erick dalam instagramnya, Minggu (28/1/2024).

