Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Gagal Samai Pencapaian Timnas Vietnam yang Lolos Perempatfinal Piala Asia 2019

Timnas Indonesia dipulangkan Australia usai kalah 0-4 di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

MEDIA asal Vietnam, Soha VN menyindir gugurnya Timnas Indonesia dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam tersebut, Garuda gagal menghadirkan kejutan sehingga tak bias menyamai pencapaian Timnas Vietnam yang sukses melaju ke perempatfinal pada Piala Asia edisi sebelumnya, yakni Piala Asia 2019.

Selain itu, Soha VN juga menyebut Timnas Indonesia yang kalah 0-4 dari Australia mengakhiri perjalanan Piala Asia 2023 mereka dengan muka pucat. Tak ada senyuman yang terlihat usai wasit memastikan Garuda tersingkir dari turnamen sepakbola terbesar di Asia tersebut.

Ya, langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dihentikan Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB. Skuad Garuda kebobolan lebih awal ketika Elkan Balggott salah mengantisipasi tendangan Jackson Irvine pada menit ke-12 sehingga dinyatakan gol bunuh diri.

Setelah itu, Australia mendominasi penguasaan bola di babak pertama, namun kesulitan mencetak gol tambahan. Sedangkan Timnas Indonesia yang tampil bertahan berhasil melakukan beberapa serangan balik melalui Rafael Struick dkk, meski tak menjadi gol.

Di pengujung babak pertama, Martin Boyle mencetak gol kedua Australia setelah menyundul umpan silang Gethin Jones. Kemudian gol ketiga Australia tercipta pada menit ke-89 ketika Craig Goodwin melepaskan tembakan ke gawang Ernando Ari.

Terakhir, Harry Sauttar mencetak gol keempat Australia sekaligus memastikan timnya lolos ke perempatfinal dan menghentikan langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski kalah, skuad Garuda bermain cukup bagus dengan menguasai bola sebanyak 48 persen, 5 percobaan, 1 di antaranya tepat sasaran.