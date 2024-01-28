Media Vietnam Puji Permainan Indah Timnas Indonesia saat Dipulangkan oleh Gaya Bermain Berkelas Australia

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 memuji permainan Timnas Indonesia dan Australia saat kedua tim bentrok di babak 16 besar Piala Asia 2023, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Menurut media Vietnam tersebut, Australia memperlihatkan permainan berkelas, sedangkan Timnas Indonesia tampil lewat gaya bermain yang indah.

Bentrok di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Timnas Indonesia dipaksa pulang oleh Australia usai kalah 0-4. Meski kalah, permainan Garuda memang layak mendapatkan apresiasi, terutama di awal babak pertama.

Sebab Garuda dapat memberikan perlawanan, bahkan sempat merepotkan tim peringkat 25 dunia tersebut. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat 146 pada ranking FIFA.

Meski secara peringkat levelnya berbeda jauh, media Vietnam melihat Timnas Indonesia tetap dapat mengimbangi permainan Australia. Bahkan The Thao 247 terpukau dengan permainan yang begitu cantik yang diperlihatkan pasukan Shin Tae-yong di babak pertama.

“Australia menunjukkan kelasnya meski terkadang sulit karena semangat juang tim Indonesia. Faktanya, tim Indonesia memasuki pertandingan dengan sangat proaktif dan memiliki posisi yang sangat baik melawan Australia,” tulis The Thao 247 dalam artikel berjudul ‘Australia Itu Berkelas, Indonesia Itu Indah’, dikutip Minggu (28/1/2024).

“Merekalah (Timnas Indonesia) yang mendapatkan peluang jelas pertama. Namun, pelatih Shin Tae-yong dan timnya kebobolan gol sial saat umpan silang Irvine membentur kaki Baggot dan masuk ke gawang,” lanjut The Thao 247.