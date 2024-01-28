5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Buat Garuda Tak Berdaya

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

TERDAPAT 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda dipastikan gugur dari ajang Piala Asia 2023 usai dikalahkan empat gol tanpa balas oleh Australia, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Bermain di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Timnas Indonesia sejatinya bermain baik di awal babak pertama. Bahkan setelah gol bunuh diri Elkan Baggott di menit 12, pasukan Shin Tae-yong masih bermain baik.

Sayangnya di pengujung babak kedua Australia kembali mencetak gol lewat Martin Boyle di menit 45. Lalu petaka terjadi di babak kedua karena tim berjuluk Socceroo situ mencetak dua gol tambahan via Craig Goodwin di menit 89 dan Harry Soutar pada menit ke-90+1.

Perjalanan indah Garuda di Piala Asia 2023 pada akhirnya berakhir di babak 16 besar. Lantas apa yang membuat Timnas Indonesia bisa kalah 4-0 dari Australia? Padahal sebelumnya Timnas Indonesia sekali pun kalah dapat memberikan perlawanan seperti saat dihajar Irak 1-3 dan Jepang 1-3.

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023:

5. Hilang Fokus di Babak Kedua





Permainan Timnas Indonesia sangat baik meski kebobolan dua gol di babak pertama. Terlihat skema permainan berjalan baik dan sejumlah peluang tercipta.

Akan tetapi, hal tersebut justru tak terlihat di babak kedua. Seakan para pemain sudah kehilangan fokus. Tentunya hal serupa tak boleh terjadi lagi di pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya.

4. Banyak Buang Peluang





Timnas Indonesia berhasil memiliki lima peluang dan hanya satu yang benar-benar tepat ke gawang Australia. Beberapa peluang sisanya terbuang sia-sia dan tak bisa dimanfaatkan dengan baik.