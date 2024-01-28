Media Malaysia Puji Timnas Indonesia meski Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 layak mendapat apresiasi (Foto: Reuters/Molly Darlington)

MEDIA Malaysia, Makan Bola, memuji perjuangan Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Meski kalah, mereka menilai perjuangan skuad Garuda sudah hebat.

Pujian itu dilontarkan dalam artikelnya dengan judul, "AFC Asian Cup: Australia Mudah Singkirkan Indonesia 4-0." Makan Bola seakan terkesan dengan perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong meski kalah telak.

"Australia menamatkan perjuangan hebat Indonesia di Stadium Jassim bin Hamad untuk melangkah ke peringkat suku akhir Piala Asia 2023," tulis pernyataan Makan Bola, Minggu (28/1/2024).

Wajar saja Makan Bola menyebut Timnas Indonesia telah berjuang hebat dalam laga tersebut. Tercatat, skuad Garuda telah menguasai bola sebanyak 48% dengan melepaskan lima percobaan dan satu di antaranya tepat sasaran.

Apalagi, skuad asuhan Graham Arnold menurunkan barisan pemain terbaik mereka seperti Matthew Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine, hingga Martin Boyle. Sementara itu, Timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain muda seperti Rafael Struick, Marselino Ferdinan, hingga Elkan Baggott.