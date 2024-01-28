Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kandas di 16 Besar Piala Asia 2023, Warganet Ramai Berikan Apresiasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:48 WIB
Timnas Indonesia Kandas di 16 Besar Piala Asia 2023, Warganet Ramai Berikan Apresiasi
Pemain Timnas Indonesia tertunduk lesu usai kalah 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
LANGKAH Timnas Indonesia harus kandas di 16 besar Piala Asia 2023 oleh Timnas Australia. Akan tetapi, warganet di media sosial Twitter ramai-ramai memberikan apresiasi.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia berakhir di babak 16 besar. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan takluk dengan skor akhir 0-4 dari Australia pada laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Gol bagi Australia tercipta dari bunuh diri Elkan Baggott di menit ke-12, sundulan Martin Boyle (45'), sepakan voli Craig Goodwin (89'), dan sundulan Harry Souttar (90+1'). Kendati kalah, Indonesia tetap layak diapresiasi.

Skor akhir sejatinya tidak mencerminkan jalannya pertandingan, terutama di babak pertama. Indonesia mampu merepotkan barisan pertahanan The Socceroos di 45 menit awal.

Hal itu yang kemudian menjadi sumber apresiasi dari warganet. Apalagi, fakta tidak terbantahkan, Timnas Indonesia datang dengan skuad termuda, ranking FIFA terendah, serta pengalaman paling minim.

"Kami tetap bangga, Garuda!" cuit akun Twitter Transfermarkt Indonesia @tmidn_news, Minggu (28/1/2024).

"Resmi: Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia 2023," cuit akun @idextratime.

"Datang dengan status, skuad termuda, ranking FIFA terendah, absen di kompetisi ini 17 tahun, namun bisa melaju ke babak 16 besar untuk pertama kali sepanjang sejarah. Beri apresiasi dulu lah," tutup cuitan itu.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Eksel Runtukahu Jadi Pahlawan Persija! Dua Gol Keren ke Gawang Arema FC Ternyata Dibantu Bepe
