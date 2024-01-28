Meski Gugur sebagai Juru Kunci Grup E, FAM Anggap Timnas Malaysia Tak Gagal di Piala Asia 2023

KUALA LUMPUR - Tim Nasional (Timnas) Malaysia gugur dari Piala Asia 2023 sebagai juru kunci alias posisi keempat di Grup E. Menariknya, hasil buruk itu justru dianggap Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) bukanlah sebuah kegagalan.

Menurut pemaparan Presiden FAM, Hamidin Bin Haji Mohamad Amin, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tak mengalami kegagalan di Piala Asia 2023. Ia menilai semua itu hanyalah sebuah proses agar Timnas Malaysia bisa lebih baik lagi ke depannya.

BACA JUGA: Kisah Rizky Ridho yang Tak Bisa Telepon Keluarga untuk Rayakan Keberhasilan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Ya, Malaysia tampil mengecewakan di Piala Asia 2023, setelah finis di posisi dasar klasemen Grup E tanpa mendapatkan kemenangan serta hanya mampu mendapatkan satu imbang dan dua kekalahan. Satu-satu poin yang didapatkan, terjadi saat bermain imbang 3-3 dengan Korea Selatan.

Sementara Malaysia dan Vietnam menjadi wakil Asia Tenggara yang gagal melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sedangkan, Timnas Indonesia dan Thailand menjadi dua wakil ASEAN yang mampu menembus babak tersebut.

Meski tak melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tetapi Hamidin Bin Haji Mohamad Amin menilai Malaysia tak mengalami kegagalan. Menurutnya hasil di Piala Asia 2023 bisa menjadi awal Harimau Malaya meningkatkan kualitas dan meraih prestasi.