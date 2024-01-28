Kisah Rizky Ridho yang Tak Bisa Telepon Keluarga untuk Rayakan Keberhasilan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho tak bisa menghubungi keluarganya untuk memberitahukan dan merayakan keberhasilan Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ia tak bisa menelepon orangtua di Tanah Air karena adanya perbedaan waktu antara di Qatar dan Indonesia.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Hal tersebut didapatkan, setelah Oman bermain imbang 1-1 dengan Kirgistan.

Mengetahui Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, Rizky Ridho pun mengaku bahagia. Sayangnya, ia tak bisa merayakan hal bahagia itu bersama orangtuanya.

Rizky Ridho bisa saja menghubungi orang tuanya via telepon. Akan tetapi, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Qatar menjadi penghalang.

Ketika Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Rizky Ridho sadar bahwa di Indonesia sudah dini hari. Sehingga ia pun menahan diri untuk menghubungi keluarganya di Tanah Air.

"Kalau saya, enggak ada yang saya telepon. Karena saya tahu di sana (Indonesia) kan sudah dinihari," kata Rizky Ridho dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (28/1/2024).