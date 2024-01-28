Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ruben Loftus-Cheek Kecewa Berat AC Milan Ditahan Bologna 2-2 di San Siro

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:01 WIB
Ruben Loftus-Cheek Kecewa Berat AC Milan Ditahan Bologna 2-2 di San Siro
Dua gol Ruben Loftus-Cheek tak mampu membawa AC Milan menang atas Bologna (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Pemain AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, kecewa berat dengan hasil 2-2 melawan Bologna pada giornata 22 Liga Italia 2023-2024. Apalagi, pertandingan itu berlangsung di Stadion San Siro, Milan!

Laga AC Milan vs Bologna berlangsung Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Dwigol Loftus-Cheek (45', 83') gagal membuahkan kemenangan lantaran tim tamu juga mengemas dua gol via Joshua Zirkzee (29') dan Riccardo Orsolini (90+2').

Ruben Loftus-Cheek mengemas dua gol pada laga AC Milan vs Bologna (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Loftus-Cheek mengatakan hasil akhir itu memang tidak sesuai harapannya rekan-rekannya. Milan jelas kecewa berat meskipun tetap mendapatkan poin saat melawan Bologna.

"Kami marah dan kecewa," kata Loftus-Cheek, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (28/1/2024).

Milan sebenarnya hampir mendapatkan tiga poin karena memimpin 2-1 sampai menit ke-90. Namun, I Rossoblu mendapat hadiah penalti yang kemudian dieksekusi Orsolini dengan baik.

Gelandang asal Inggris itu mengatakan timnya teruz berusaha keras agar kembali mencetak gol demi meraih kemenangan. Namun, kerja keras para pemain belum berbuah hasil manis sampai akhir laga.

