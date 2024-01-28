Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AC Milan Gagal Kalahkan Bologna di Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:42 WIB
Penyebab AC Milan Gagal Kalahkan Bologna di Liga Italia 2023-2024
Laga AC Milan vs Bologna di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB AC Milan gagal kalahkan Bologna di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, meyebut hasil imbang 2-2 harus didapat timnya karena Bologna bermain luar biasa, terlebih di menit-menit akhir.

Ya, duel AC Milan vs Bologna dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga itu digelar di di San Siro, Minggu (28/1/2023) dini hari WIB.

AC Milan vs Bologna

Rossoneri -julukan AC Milan- sebenarnya selangkah lagi mendapat tiga poin karena memimpin 2-1 sampai menit ke-90. Namun, tim lawan pada menit ke-90+2 mencetak gol balasan lewat tendangan penalti Riccardo Orsolini.

Stefano Pioli mengatakan seharusnya timnya meraih tiga poin dalam laga itu. Namun, apa daya skor akhir tidak sesuai harapan AC Milan karena harus berbagi poin dengam Bologna.

Halaman:
1 2
      
