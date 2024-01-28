Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Kalah 3-5!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |02:30 WIB
Hasil Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Blaugrana</i> Kalah 3-5!
Barcelona kalah 3-5 dari Villarreal. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Kemenangan di depan mata yang sempat dimiliki Barcelona hilang begitu saja di menit-menit akhir akibat gol Villarreal tercipta di pengujung laga. Alhasil, Barcelona pun harus rela menutup pertandingan kontra Villarreal dengan skor 3-5 di pekan ke-22 Liga Spanyol 2023-2024, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Bermain di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona awalnya tertinggal lebih dulu dari tim tamu. Malahan Villarreal dapat unggul lewat dua gol berkat aksi Gerard Moreno (41’) dan Ilias Akhomach (54’).

Hebatnya meski tertinggal Barcelona tak menyerah. Tim asuhan Xavi Hernandez pun perlahan mulai mengejar, bahkan memimpin lewat gol Ilkay Gundogan (60’), Pedri (68’), dan gol bunuh diri Eric Bailly (71).

Ketika sudah unggul 3-2 dan kemenangan di depan mata, tiba-tiba saja Goncalo Guedes mencetak gol untuk Villarreal di menit 84. Tak hanya itu saja, dua gol tambahan pun tercipta di injury time. Alhasil, Barcelona tumbang 3-5 dari tim tamu.

Barcelona vs Villarreal

Dengan hasil itu, Barcelona bertahan di peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan 44 poin, beda 10 angka dengan Real Madrid yang bertengger di puncak. Sedangkan Villarreal kini menempati posisi 14 dengan 23 poin.

Halaman:
1 2
      
