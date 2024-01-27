Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Antisipasi Hal Ini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:17 WIB
Rizky Ridho Antisipasi Hal Ini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia
Rizky Ridho saat Timnas Indonesia menghadapi Irak di fase grup Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho mempunyai antisipasi tersendiri karena berpengalaman melawan Australia U-23.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB. Ini merupakan kali pertama kedua tim bertemu sejak sejak 2010, atau 14 tahun yang lalu.

Terakhir kali Timnas Indonesia bersua Australia adalah di Kualifikasi Piala Asia 2011. Kala itu, Skuad Garuda menelan kekalahan dari Australia lewat gol semata wayang Mark Miligan (0-1). Timnas Indonesia pun gagal lolos karena berstatus sebagai juru kunci Grup B.

Kini, Timnas Indonesia akan kembali berjumpa Australia di fase gugur Piala Asia 2023. Namun sebelum itu, beberapa pemain Timnas Indonesia sudah berpengalaman melawan Australia U-23.

Nama-nama seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Ernando Ari Sutaryadi, dan Rizky Ridho pernah berhadapan dengan Australia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022. Ridho mengatakan, tidak banyak pemain Australia U-23 di kelompok umur senior.

“Kalau saya lihat mungkin gak banyak ya pemain dari U-23 yang waktu saya hadapi sama yang di senior ini,” kata Ridho dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
