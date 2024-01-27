Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker Australia Waspadai Ancaman Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kami Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Skuad Garuda!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:14 WIB
Striker Australia Waspadai Ancaman Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kami Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Skuad Garuda!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Penyerang Timnas Australia, Martin Boyle, waspadai ancaman Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Dia memastikan bahwa timnya akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia dalam latihan.

Hal itu diungkapkan Martin Boyle jelang laga Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan bersejarah tersebut akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad Stadium, Qatar, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Timnas Australia

Martin Boyle yakin Australia akan lebih dari siap untuk menghadapi Timnas Indonesia pada hari esok. Terlebih, pasukan Graham Arnold itu bakal menganalisis kekuatan dan kelemahan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- asuhan Shin Tae-yong saat latihan.

“Kami akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka (Indonesia) dalam latihan, dan Anda tahu kami akan siap sepenuhnya pada saat pertandingan tiba,” kata Martin Boyle, dikutip dari laman resmi Socceroos, Sabtu (27/1/2024).

Di sisi lain, pemain kelahiran Skotlandia yang melewatkan Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022 karena cedera itu menyatakan Australia takkan memberikan kesalahan sedikit pun. Sebab, jika hal itu terjadi, skuad Garuda akan menghukumnya.

