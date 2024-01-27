Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Kalah 1-2 dari Thailand, Indra Sjafri Bakal Rotasi Pemain saat Lawan Uzbekistan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:05 WIB
Timnas Indonesia U-20 Kalah 1-2 dari Thailand, Indra Sjafri Bakal Rotasi Pemain saat Lawan Uzbekistan
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, akan merotasi pemainnya saat melawan Uzbekistan U-20. Hal itu diungkapkan Indra Sjafri usai Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kalah 1-2 dari Thailand dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 sempat mencetak gol lebih dulu via aksi Toni Firmansyah di menit ke-12 usai menerima assist Dony Tri Pamungkas. Namun, Thailand U-20 berhasil comeback lewat sepasang gol Paripan Wongsa (63') dan Pikanet Laohawiwat (90+3').

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20

Setelah kalah dari Thailand U-20, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Uzbekistan U-20 di Stadion Madya, Jakarta, Selasa 30 Januari 2024. Indra Sjafri memastikan dirinya bakal merotasi pemain Timnas Indonesia U-20 ketika menghadapi Uzbekistan junior.

Saat ini, pelatih 60 tahun itu memiliki total 30 pemain Timnas Indonesia U-20 yang tersedia. Namun, dia hanya bisa membawa 23 pemain saja saat melawan Thailand U-20, begitupun ketika bersua Uzbekistan.

"Besok (lawan Uzbekistan) akan ada pergantian pemain lagi diambil dari 30 yang ada sekarang," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20, dikutip Sabtu (27/1/2024).

