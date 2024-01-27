Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Skuad Borneo FC dalam Kondisi Fit, Pesut Etam Siap Pertahankan Puncak Klasemen Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |01:01 WIB
Skuad Borneo FC dalam Kondisi Fit, Pesut Etam Siap Pertahankan Puncak Klasemen Liga 1 2023-2024
Borneo FC siap sambut kembalinya Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA Borneo FC tampaknya sudah benar-benar siap menatap laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pasalnya menurut dokter tim Borneo FC, Hilda Khoirun Nisa para pemain tengah dalam kondisi fit, yang berarti Pesut Etam –julukan Borneo FC– siap mempertahankan puncak klasemen yang tengah mereka kuasai.

Saat ini Borneo FC sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. TC itu diambil memanfaatkan Liga 1 yang sedang diliburkan sementara selama Timnas Indonesia tampil pada Piala Asia 2023.

Menurut laporan dari Hilda Khoirun Nisa, TC berlangsung cukup lancar sejauh ini. Sebab para pemain tidak ada yang mengalami masalah dari kesehatan.

"Alhamdulillah, selama tiga pekan di sini kondisi pemain keseluruhan dalam keadaan fit," uca Hilda Khoirun Nisa dilansir dari laman Borneo FC, Sabtu (27/1/2025).

Sesi latihan Borneo FC

Hilda mengatakan saat latihan para pemain Borneo pasti ada benturan-benturan yang menyebabkan sedikit trauma. Namun, dia pastikan tidak terlalu serius dan bisa tertangani dengan baik.

Halaman:
1 2
      
