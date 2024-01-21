Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Borneo FC Tingkatkan Intensitas Latihan demi Kalahkan Persija Jakarta

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |06:10 WIB
Liga 1 2023-2024: Borneo FC Tingkatkan Intensitas Latihan demi Kalahkan Persija Jakarta
Para pemain Borneo FC di sesi latihan bersama (Foto: LIB)
YOGYAKARTA - Borneo FC telah meningkatkan intensitas latihan jelang bergulirnya kembali Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Pesut Etam itu melakukan hal tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024.

Borneo FC akan menjamu Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 6 Februari 2024 mendatang. Sebagai informasi, homebase Borneo FC, yakni Stadion Segiri tengah direnovasi sehingga tak bisa dipakai.

Sejauh ini, skuad Borneo FC sendiri terus menggelar latihan dan uji coba di Yogyakarta usai menjalani libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut pelatih fisik Borneo FC, Emir Mustafovic, kondisi Diego Michiels dan kolega saat ini mulai stabil dan berlatih dengan baik.

“Pastinya kami tak bisa berekspektasi semua pemain dalam kondisi yang sama. Tapi sekarang semua pemain sudah mulai bekerja dengan baik,” kata Emir, mengutip dari laman resmi PT LIB, Jumat (19/1/2024).

Emir dan jajaran pelatih lainnya pun sudah menyiapkan program latihan selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Kini, latihan dibagi ke dalam tiga fase sebelum kompetisi Liga 1 2023-2024 kembali dilanjutkan agar tim sudah dalam kondisi siap tempur.

“Dalam 4 hingga 5 minggu, kami mempunyai fokus yang berbeda, tiga fase yang berbeda dan ini bagaimana kami melakukannya untuk saat ini di waktu persiapan setelah kompetisi libur,” beber Emir.

Halaman:
1 2
      
