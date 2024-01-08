Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kondisi Fisik Pemain Menurun Usai Liburan, Pemain Borneo FC Langsung Disuguhkan Menu Latihan Spesial

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:01 WIB
Kondisi Fisik Pemain Menurun Usai Liburan, Pemain Borneo FC Langsung Disuguhkan Menu Latihan Spesial
Sesi latihan Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA - Para pemain Borneo FC mendapatkan menu latihan spesial untuk meningkatkan fisik mereka. Sebab usai melakukan libur panjang di jeda Liga 1 2023-2024, pelatih fisik Borneo FC, Emir Mustafovic, melihat kondisi kebugaran skuadnya mengalami penurunan.

Seperti yang diketahui, kompetisi kasta teratas di Tanah Air tengah jeda karena sejumlah pemain klub Liga 1 membela Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Jadi, kompetisi diliburkan agar para pemain bisa fokus bersama timnas.

Kini klub-klub Liga 1 2023-2024 pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kompetisi bergulir kembali pada Februari 2024 mendatang. Salah satunya adalah Borneo FC.

Emir Mustafovic mengatakan pemain mulai latihan dengan secara bertahap. Jadi, Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC akan digenjot secara bertahap sampai akhirnya kondisi fisik kembali pulih seperti sebelum libur kompetisi.

Sesi latihan Borneo FC

“Pastinya kami tak bisa berekspektasi semua pemain dalam level kondisi yang sama. Tapi sekarang semua pemain sudah mulai bekerja dengan baik,” ujar Emir dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (8/1/2024).

Emir mengatakan saat ini belum 100 persen pemain Borneo FC telah berkumpul. Namun, dia pastikan dalam beberapa hari ke depan, semua pemain Borneo FC mulai berkumpul untuk mengikuti latihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
liga 1 Borneo FC Emir Mustafovic
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634173/berburu-jersey-dengan-konsep-stadion-di-jakarta-aku.webp
Berburu Jersey dengan Konsep Stadion di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Bersinar Lawan Lecce! Bek Timnas Indonesia Dipuji Media Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement