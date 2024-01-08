Kondisi Fisik Pemain Menurun Usai Liburan, Pemain Borneo FC Langsung Disuguhkan Menu Latihan Spesial

SAMARINDA - Para pemain Borneo FC mendapatkan menu latihan spesial untuk meningkatkan fisik mereka. Sebab usai melakukan libur panjang di jeda Liga 1 2023-2024, pelatih fisik Borneo FC, Emir Mustafovic, melihat kondisi kebugaran skuadnya mengalami penurunan.

Seperti yang diketahui, kompetisi kasta teratas di Tanah Air tengah jeda karena sejumlah pemain klub Liga 1 membela Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Jadi, kompetisi diliburkan agar para pemain bisa fokus bersama timnas.

Kini klub-klub Liga 1 2023-2024 pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kompetisi bergulir kembali pada Februari 2024 mendatang. Salah satunya adalah Borneo FC.

Emir Mustafovic mengatakan pemain mulai latihan dengan secara bertahap. Jadi, Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC akan digenjot secara bertahap sampai akhirnya kondisi fisik kembali pulih seperti sebelum libur kompetisi.

“Pastinya kami tak bisa berekspektasi semua pemain dalam level kondisi yang sama. Tapi sekarang semua pemain sudah mulai bekerja dengan baik,” ujar Emir dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (8/1/2024).

Emir mengatakan saat ini belum 100 persen pemain Borneo FC telah berkumpul. Namun, dia pastikan dalam beberapa hari ke depan, semua pemain Borneo FC mulai berkumpul untuk mengikuti latihan.