Barcelona vs Villarreal: Xavi Waspadai Permainan Agresif Yellow Submarine

BARCELONA - Xavi Hernandez minta Barcelona mewaspadai permainan agresif Villarreal hingga sejumlah pemain lawan yang menonjol. Sebab, juru taktik asal Spanyol tersebut menilai hal itu sebagai keunggulan Yellow Submarine -julukan Villarreal- yang bisa membuat perbedaan di atas lapangan.

Blaugrana -julukan Barcelona- akan menjamu Villarreal pada pekan ke-22 Liga Spanyol 2023-2024 di Estadi Olimpic Lluis Companys, Minggu 28 Januari 2024 pukul 00.30 WIB. Kemenangan tentu jadi target utama bagi tuan rumah yang kini masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol musim ini dengan 44 poin.

Untuk bisa memetik kemenangan di kandang sendiri, Barcelona memiliki modal positif pada pekan sebelumnya. Tercatat, Barcelona berhasil menang 4-2 di kandang Real Betis, sedangkan Villarreal harus puas ditahan sang tamu Real Mallorca 1-1.

Kendati Villarreal memiliki tren yang cukup buruk hingga kini tertahan di peringkat ke-14, Xavi Hernandez justru enggan meremehkan lawan. Sebaliknya, legenda Barcelona itu mewaspadai permainan agresif Villarreal hingga sejumlah pemain lawan yang menonjol karena bisa membuat anak asuhnya kewalahan.

“Villarreal sedang melalui masa buruk,” kata Xavi Hernandez dalam konferensi pers, dikutip dari laman resmi Barcelona, Sabtu (27/1/2024).

“Tetapi tim asuhan Marcelino itu selalu sangat agresif dan terorganisir dengan baik, dan bekerja keras dalam pertahanan. Mereka masih memiliki banyak pemain menonjol yang dapat membuat perbedaan," imbuhnya.