9 Musim Luar Biasa Jurgen Klopp Bareng Liverpool: Hentikan Dahaga 30 Tahun Juara Liga Inggris hingga Kampiun Liga Champions

9 musim luar biasa Jurgen Klopp bareng Liverpool akan diulas dalam artikel ini. Bahkan, Klopp sukses menghentikan dahaga 30 tahu juara Liga Inggris selama menangani Liverpool.

Ya, kabar mengejutkan diumumkan Liverpool pada Jumat 26 Januari 2024. Mereka mengonfirmasi bahwa Jurgen Klopp akan meninggalkan kursi pelatih The Reds -julukan Liverpool- pada akhir musim 2023-2024.

Kabar itu tentu saja membuat banyak pihan terkejut sekaligus bersedih karena Klopp sukses membawa Liverpool berjaya selama ini. Dia terus membawa tim mengukir prestasi manis selama 9 musim ini.

Klopp sendiri diketahui resmi direkrut Liverpool pada 8 Oktober 2015. Dia ditunjuk jadi juru taktik baru usai Brendan Rodgers dipecat.

Sejak direkrut, Klopp bisa terus memberi dampak besar ke tim. Ada banyak sekali gelar juara bergengsi yang telah dipersembahkannya. Apa saja?

Salah satu kesuksesan Klopp sebagai pelatih Liverpool yang tentunya akan selalu dikenang para fans adalah merebut gelar juara Liga Inggris. Prestasi itu dicapai pada musim 2019-2020.

Kesuksesan ini terasa luar biasa karena Klopp menghentikan dahaga Liverpool akan juara Liga Inggris yang telah terjadi selama 20 tahun lamanya! Ya, Liverpool terakhir kali juara Liga Inggris pada musim 1989-1990.