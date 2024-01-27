Penyebab Jurgen Klopp Tiba-Tiba Tinggalkan Liverpool Akhir Musim Ini

PENYEBAB Jurgen Klopp tiba-tiba tinggalkan Liverpool akhir musim ini terungkap. Pelatih asal Jerman itu memang baru saja memberi pengumuman mengejutkan bahwa dirinya takkan melatih Liverpool lagi di akhir musim ini.

Ya, pada Jumat 26 Januari 2024, pihak Liverpool secara resmi mengumumkan bahwa Jurgen Klopp akan mundur dari kursi pelatih Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Keputusan itu diambil usai Klopp menangani The Reds -julukan Liverpool- selama 8 tahun.

Klopp pun secara blak-blakan menjelaskan alasan di balik keputusannya mengundurkan diri sebagai pelatih Liverpool pada akhir musim ini. Dia mengaku sudah kehabisan energi dalam melatih Liverpool.

“Ya, saya harus melakukannya. Saya akan meninggalkan klub pada akhir musim. Saya dapat memahami bahwa hal ini mengejutkan banyak orang saat ini, ketika Anda mendengarnya untuk pertama kali. Namun, tentu saja saya dapat menjelaskannya,” ujar Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (27/1/2024).

“Saya sangat menyukai segalanya tentang klub ini, saya menyukai segala sesuatu tentang kota ini, saya menyukai segala sesuatu tentang pendukung kami, saya menyukai tim, saya menyukai staf. Saya suka semuanya,” lanjutnya.

“Namun, keputusan saya tetap mengambil keputusan ini menunjukkan kepada Anda bahwa saya yakin itulah keputusan yang harus saya ambil. Itulah saya, bagaimana saya mengatakannya, kehabisan energi,” jelas Klopp.