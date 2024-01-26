Media Vietnam Perkirakan Timnas Indonesia Bakal Kesulitan di 16 Besar Piala Asia 2023 Lawan Australia!

Media Vietnam mengklaim Timnas Indonesia bakal kesulitan di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, meledek Timnas Indonesia yang akan tampil di 16 besar Piala Asia 2023 melawan Timnas Australia. Menurut mereka, skuad Garuda akan kesulitan!

Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat setelah anak asuh Shin Tae-yong mendapatkan tiket terakhir karena berstatus sebagai salah satu dari empat tim peringkat tiga terbaik di turnamen.

Menembus babak 16 besar, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia yang merupakan juara Grup B Piala Asia 2023. Soha VN menilai, Justin Hubner dan kolega akan berhadapan dengan tim yang amat kuat.

Australia memang tidak memiliki banyak pemain sekaliber Timnas Jepang, namun tim ini dinilai masih memiliki kualitas tinggi. Terlebih, The Socceroos juga sempat mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022.

“Secara spesifik, Indonesia harus menghadapi tim juara Grup B, Australia,” tulis Soha VN, Jumat (26/1/2024).