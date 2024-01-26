Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Tak Terima Korea Selatan Disebut Sengaja Imbang Lawan Malaysia di Piala Asia 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:09 WIB
Masyarakat Malaysia Tak Terima Korea Selatan Disebut Sengaja Imbang Lawan Malaysia di Piala Asia 2023
Laga Timnas Malaysia vs Korea Selatan berakhir imbang 3-3 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Korea Selatan dinilai sengaja mengincar hasil imbang saat menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup E Piala Asia 2023. Hal itu dilakukan demi menghindari Jepang di babak 16 besar.

Korea Selatan sebagai salah satu tim terbaik Asia dinilai tak seharusnya bisa diimbangi Harimau Malaya. Terlebih Taeguk Warriors diperkuat sejumlah pemain inti mereka di laga tersebut.

Namun, pendapat ini langsung disanggah oleh salah satu akun di media sosial TikTok. Dia menganggap hasil imbang itu memang berkat kerja keras para pemain Malaysia yang bermain sangat baik di laga tersebut.

"Banyak yang berkomentar Korea sengaja mengincar hasil imbang melawan Malaysia demi menghindari Jepang di 16 besar (Piala Asia 2023). Saya rasa itu tidak benar, Korea memiliki mental juara jadi tidak mungkin takut untuk menghadapi Jepang," ujarnya di video.

"Kalau mereka mengincar hasil imbang, kenapa mereka tak menurunkan skuad lapis kedua? kenapa mereka tetap memainkan banyak pemain top seperti Son (Heung-min)?" lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1640935/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-tonton-gratis-di-sini-jmu.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Tonton Gratis di Sini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/daniele_de_rossi_resmi_menjadi_pelatih_genoa.jpg
Daniele De Rossi Resmi Jadi Pelatih Genoa, Siap Selamatkan Klub dari Degradasi Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement