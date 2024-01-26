Masyarakat Malaysia Tak Terima Korea Selatan Disebut Sengaja Imbang Lawan Malaysia di Piala Asia 2023

TIMNAS Korea Selatan dinilai sengaja mengincar hasil imbang saat menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup E Piala Asia 2023. Hal itu dilakukan demi menghindari Jepang di babak 16 besar.

Korea Selatan sebagai salah satu tim terbaik Asia dinilai tak seharusnya bisa diimbangi Harimau Malaya. Terlebih Taeguk Warriors diperkuat sejumlah pemain inti mereka di laga tersebut.

Namun, pendapat ini langsung disanggah oleh salah satu akun di media sosial TikTok. Dia menganggap hasil imbang itu memang berkat kerja keras para pemain Malaysia yang bermain sangat baik di laga tersebut.

"Banyak yang berkomentar Korea sengaja mengincar hasil imbang melawan Malaysia demi menghindari Jepang di 16 besar (Piala Asia 2023). Saya rasa itu tidak benar, Korea memiliki mental juara jadi tidak mungkin takut untuk menghadapi Jepang," ujarnya di video.

"Kalau mereka mengincar hasil imbang, kenapa mereka tak menurunkan skuad lapis kedua? kenapa mereka tetap memainkan banyak pemain top seperti Son (Heung-min)?" lanjutnya.