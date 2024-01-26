Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Kalah Saing dari Timnas Indonesia, Branko Ivankovic Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Oman!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:38 WIB
Breaking News: Kalah Saing dari Timnas Indonesia, Branko Ivankovic Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Oman!
Branko Ivankovic resmi dipecat dari kursi peatih Timnas Oman. (Foto: REUTERS)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Oman (OFA) memutuskan memecat pelatih Timnas Oman, Branko Ivankovic. Keputusan itu diambil setelah juru taktik asal Kroasia itu gagal meloloskan Oman ke 16 besar Piala Asia 2023, usai kalah saing dari Timnas Indonesia.

Oman finis di posisi tiga Grup E Piala Asia 2023 dengan koleksi dua angka. Sejatinya Oman bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik jika menang atas Kirgistan di matchday pamungkas Grup F, Kamis 25 Januari 2024 malam WIB.

Laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang

(Laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang. (Foto: REUTERS)

Hingga menit 79 pertandingan, Oman tengah unggul 1-0. Jika skor bertahan hingga akhir laga, Oman bakal lolos menggeser Timnas Indonesia dari peringkat empat klasemen peringkat tiga terbaik. Namun, kesalahan di lini belakang Oman membuat penyerang Timnas Kirgistan Joel Kojo memastikan Kirgistan terhindar dari kekalahan usai mencetak gol pada menit 80.

Hasil imbang 1-1 membuat Oman gagal menggeser Timnas Indonesia dari posisi keempat klasemen peringkat ketiga terbaik. Alhasil, Gulf Samba -julukan Timnas Oman- menemani China sebagai dua tim yang tersingkir dari perebutan peringkat ketiga terbaik.

"Asosiasi Sepakbola Oman (OFA) memecat pelatih nasional Branko Ivankovic setelah tim tersebut tersingkir dari Piala Asia di Doha pada Kamis," tulis laporan The Arabian Stories dikutip Jumat (26/1/2024).

