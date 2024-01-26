Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Resmi Lolos 16 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:01 WIB
Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Resmi Lolos 16 Besar!
Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 sudah diketahui. Hasilnya, Timnas Indonesia menempati peringkat 4, atau batas akhir tim yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Untuk menentukan siapa saja penghuni peringkat tiga terbaik, AFC membuat klasemen peringkat tiga terbaik.

Timnas Indonesia berjuang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023

(Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Hasilnya setelah seluruh kontestan melakoni pertandingan, ditemukan siapa saja yang menempati peringkat empat besar di klasemen akhir peringkat tiga terbaik. Mereka ialah peringkat tiga Grup E, Yordania, yang mengoleksi empat angka, disusul Palestina (Grup C, 4 angka), Suriah (Grup B, 4 angka) dan Timnas Indonesia (Grup D, 3 angka).

Sementara itu di posisi lima dan enam ada Oman (Grup F) dan China (Grup B) yang sama-sama mengemas dua angka. Berhubung menempati posisi lima dan enam, Oman dan China gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Lolosnya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 tak lepas dari hasil akhir laga di Grup F yang mempertemukan Oman vs Kirgistan pada Kamis (25/1/2024) malam WIB. Dalam laga ini, kedua tim sama-sama menargetkan kemenangan untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Oman hanya perlu meraih kemenangan dengan skor berapa pun untuk menyegel tempat di 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik. Sementara Kirgistan mesti menang selisih dua gol untuk lolos ke fase gugur lewat jalur yang sama.

