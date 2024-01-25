Breaking News: Malaysia Tahan Korea Selatan hingga Yordania Tumbang dari Bahrain, Timnas Indonesia di Ujung Tanduk!

Korea Selatan hadapi Jepang di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

TIMNAS Malaysia menahan Timnas Korea Selatan 3-3 hingga Yordania tumbang 0-1 dari Bahrain di matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023, Kamis (25/1/2024) malam WIB. Hasil ini pertanda Korea Selatan dan Yordania kompak menghindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023?

Yordania dan Korea Selatan menyelesaikan dua matchday awal Grup E Piala Asia 2023 dengan koleksi empat angka. Alhasil, kedua negara ini menempati posisi satu dan dua di klasemen kelar matchday kedua Grup E.

(Yordania hindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023?. (Foto: REUTERS)

Namun, Yordania berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol atas Korea Selatan, yakni +4 berbanding +2. Hanya saja, ada tembok besar yang mengadang jika mereka finis sebagai juara Grup E.

Sebab, tim yang finis sebagai juara Group E akan menghadapi runner-up Grup D, Jepang, di 16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan tim terkuat di Piala Asia 2023.

Meski sempat kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua, tetap tidak menghapus Jepang dari calon kuat juara Piala Asia 2023. Karena itu, muncul dugaan Yordania dan Korea Selatan kompak tak mau finis sebagai juara Grup E demi menghindari Jepang di 16 besar.

Di matchday pamungkas Grup E yang berlangsung malam ini, Yordania bersua Bahrain dan Korea Selatan ditantang Malaysia. Di atas kertas, Yordania praktis lebih diunggulkan ketimbang Bahrain, berdasarkan performa terkini.

Sementara itu, level Korea Selatan jauh di atas Malaysia. Namun, hasil tidak diduga-duga terjadi. Korea Selatan ditahan Malaysia dengan skor 3-3.