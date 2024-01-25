Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Malaysia Tahan Korea Selatan hingga Yordania Tumbang dari Bahrain, Timnas Indonesia di Ujung Tanduk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:35 WIB
Breaking News: Malaysia Tahan Korea Selatan hingga Yordania Tumbang dari Bahrain, Timnas Indonesia di Ujung Tanduk!
Korea Selatan hadapi Jepang di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Malaysia menahan Timnas Korea Selatan 3-3 hingga Yordania tumbang 0-1 dari Bahrain di matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023, Kamis (25/1/2024) malam WIB. Hasil ini pertanda Korea Selatan dan Yordania kompak menghindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023?

Yordania dan Korea Selatan menyelesaikan dua matchday awal Grup E Piala Asia 2023 dengan koleksi empat angka. Alhasil, kedua negara ini menempati posisi satu dan dua di klasemen kelar matchday kedua Grup E.

Yordania hindari Jepang?

(Yordania hindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023?. (Foto: REUTERS)

Namun, Yordania berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol atas Korea Selatan, yakni +4 berbanding +2. Hanya saja, ada tembok besar yang mengadang jika mereka finis sebagai juara Grup E.

Sebab, tim yang finis sebagai juara Group E akan menghadapi runner-up Grup D, Jepang, di 16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan tim terkuat di Piala Asia 2023.

Meski sempat kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua, tetap tidak menghapus Jepang dari calon kuat juara Piala Asia 2023. Karena itu, muncul dugaan Yordania dan Korea Selatan kompak tak mau finis sebagai juara Grup E demi menghindari Jepang di 16 besar.

Di matchday pamungkas Grup E yang berlangsung malam ini, Yordania bersua Bahrain dan Korea Selatan ditantang Malaysia. Di atas kertas, Yordania praktis lebih diunggulkan ketimbang Bahrain, berdasarkan performa terkini.

Sementara itu, level Korea Selatan jauh di atas Malaysia. Namun, hasil tidak diduga-duga terjadi. Korea Selatan ditahan Malaysia dengan skor 3-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640571/cara-menonton-live-streaming-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-aea.webp
Cara Menonton Live Streaming Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/david_beckham_1.jpg
David Beckham Raih Gelar Bangsawan, Ungkap Percakapan dengan Raja Charles
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement