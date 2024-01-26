16 Besar Piala Asia 2023: Australia Kirim Sinyal Bahaya untuk Timnas Indonesia

Australia akan menjadi lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Bek Timnas Australia, Harry Souttar memberikan peringatan kepada Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia menjelaskan Socceroos -julukan Timnas Australia- akan memanfaatkan setpiece untuk mencetak gol.

Timnas Indonesia berhasil memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sekaligus menjadi sejarah pertama kalinya. Hal tersebut dipastikan usai Skuad Garuda menjadi satu dari empat tim yang menempati posisi ketiga terbaik.

Sementara di babak 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Australia yang merupakan juara Grup B. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

“Anda harus membongkar pertahan mereka, tapi itu tidak akan mudah, mereka bertahan sangat dalam dan tidak ada banyak ruang untuk dimanfaatkan, kami harus bersabar,” kata Harry Souttar dikutip dari laman resmi Socceroos, Jumat (26/1/2024).

BACA JUGA: Rekan Setim Elkan Baggott di Ipswich Town Sudah Prediksi Timnas Indonesia akan Jumpa Australia

Pemain berusia 25 tahun itu menjelaskan Australia harus benar-benar memanfaatkan setpiece untuk bisa menembus rapatnya pertahanan Timnas Indonesia. Meski masih memiliki beberapa masalah, tetapi Harry Souttar menilai Australia memiliki peluang besar untuk bisa mencetak gol dari setiap peluang yang ada.

"Saya benar-benar yakin setiap kali kita mendapatkan setpiece kita akan menciptakan peluang setidaknya. Jelas kami mesti memperbaiki diri, sejak laga pertama, saya pikir kami memiliki beberapa peluang yang mestinya bisa dimanfaatkan," ujarnya.