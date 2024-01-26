Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Sejarah yang Dicetak Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia, Nomor 1 Lolos ke Babak 16 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:38 WIB
2 Sejarah yang Dicetak Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia, Nomor 1 Lolos ke Babak 16 Besar!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 2 sejarah yang dicetak Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia yang patut Anda ketahui. Sebab dua sejarah yang ditorehkan juru taktik Timnas Indonesia itu menjadi luar biasa karena baru tercipta di era kepelatihannya.

Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong sejatinya sudah menorehkan sejarah usai meloloskan Timnas Indoneia ke Piala Asia 2023. Sebab sudah 17 tahun Timnas Indonesia absen dari turnamen sepakbola terbesar di Asia tersebut.

Terakhir kali Timnas Indonesia tampil itu pada Piala Asia 2007. Sehingga lolos Garuda ke Piala Asia 2023 sejatinya sudah menjadi hal yang luar biasa dari apa yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Terbaru, Shin Tae-yong kembali mencetak dua sejarah luar biasa bersama Timnas Indonesia di Piala Asia. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik Garuda selama di Grup D.

Melakoni tiga laga di Grup D, Timnas Indonesia memetik 3 poin dari kemenangan atas Vietnam (1-0) dan dua kekalahan kontra Irak (1-3) dan Jepang (1-3). Meski kalah dua kali, penampilan Garuda saat melawan Irak dan Jepang pun patut diacungi jempol karena dapat memberikan perlawanan.

Kini Timnas Indonesia sudah lolos ke 16 besar. Shin Tae-yong lagi-lagi mencetak sejarah untul Timnas Indonesia, lantas apa saja yang ditorehkan pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Berikut 2 Sejarah yang Dicetak Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia:

2. Selalu Cetak Gol di 3 Laga Fase Grup

Shin Tae-yong

Selama memainkan tiga laga Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia selalu mencetak gol. Saat kalah dari 1-3 Irak, Garuda cetak satu gol, begitu juga saat dihajar Jepang 1-3.

Kemudian satu-satunya kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pun Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Keberhasilan Timnas Indonesia selalu mencetak gol di setiap laga fase grup tak pernah dilakukan Garuda dalam ajang Piala Asia sebelumnya (Piala Asia 1996, 2000, 2004, dan 2007).

Halaman:
1 2
      
