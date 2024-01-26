Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Justin Hubner Disorot Akun Resmi Liga Inggris

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:02 WIB
Bawa Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Justin Hubner Disorot Akun Resmi Liga Inggris
Pemain Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner saat bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner disorot akun instagram resmi Liga Inggris (Premier League), usai pemain Wolverhampton Wanderers itu sukses mengantarkan Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Tampak akun Liga Inggris itu memasang foto bek berdarah Belanda-Indonesia tersebut dan jelas langsung menjadi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Ya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik usai laga Oman vs Kirgistan (Grup F) berakhir imbang 1-1. Alhasil, skuad Garuda menempati posisi keempat di klasemen akhir peringkat tiga terbaik setelah Yordania, Palestina, dan Suriah.

Timnas Indonesia yang mengakhiri persaingan Grup D dengan menempati posisi ketiga, mengoleksi 3 poin berkat hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam serta kalah dari Irak dan Jepang dengan skor identik 1-3.

Timnas Indonesia pun menjadi tim terakhir yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Ini menjadi penampilan pertama Timnas Indonesia di babak sistem gugur Piala Asia bersama Palestina, Suriah, dan Tajikistan yang juga tampil kali pertama di ajang tersebut.

Akun resmi Liga Inggris soroti Justin Hubner usai bawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar

Menariknya, Premiere League ikut menyoroti bek Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, usai bawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Akun Liga Inggris itu memasang foto Justin Hubner saat mengenakan jersey Timnas Indonesia warna putih.

