Media Malaysia Terpukau Lihat Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Mereka Torehkan Sejarah Baru!

Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. (Foto: PSSI)

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola tampak terpukau dengan keberhasilan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru Garuda karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia.

"Skuad Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC," bunyi pernyataan Makan Bola di artikelnya, dikutip Jumat (26/1/2023).

"Skuad pelatih Shin Tae-yong berhasil lolos babak penyisihan grup setelah masuk dalam 4 negara peringkat ketiga terbaik bersama Suriah, Palestina, dan Yordania," tambahnya.

Ya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik usai Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1 (Grup F). Skuad Garuda pun menempati posisi keempat di klasemen akhir peringkat tiga terbaik setelah Yordania, Palestina, dan Suriah.

Timnas Indonesia yang mengakhiri persaingan Grup D dengan menempati posisi ketiga, mengoleksi 3 poin berkat hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam serta kalah dari Irak dan Jepang dengan skor identik 1-3.