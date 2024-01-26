Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Terpukau Lihat Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Mereka Torehkan Sejarah Baru!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:53 WIB
Media Malaysia Terpukau Lihat Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Mereka Torehkan Sejarah Baru!
Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola tampak terpukau dengan keberhasilan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru Garuda karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia.

"Skuad Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC," bunyi pernyataan Makan Bola di artikelnya, dikutip Jumat (26/1/2023).

"Skuad pelatih Shin Tae-yong berhasil lolos babak penyisihan grup setelah masuk dalam 4 negara peringkat ketiga terbaik bersama Suriah, Palestina, dan Yordania," tambahnya.

Ya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik usai Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1 (Grup F). Skuad Garuda pun menempati posisi keempat di klasemen akhir peringkat tiga terbaik setelah Yordania, Palestina, dan Suriah.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia yang mengakhiri persaingan Grup D dengan menempati posisi ketiga, mengoleksi 3 poin berkat hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam serta kalah dari Irak dan Jepang dengan skor identik 1-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641097/jangan-lewatkan-aksi-kevin-diks-pada-borussia-monchengladbach-vs-fc-koln-di-bundesliga-minggu-ini-live--ekslusif-hanya-di-rcti-eun.webp
Jangan Lewatkan Aksi Kevin Diks pada Borussia Monchengladbach vs FC Koln di Bundesliga Minggu Ini, LIVE & Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia_u_22_dony_tri.jpg
Resmi! Timnas Indonesia U-22 Vs Mali di FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement