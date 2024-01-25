Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Thailand U-20 Sedikit Tahu Peta Kekuatan Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |23:03 WIB
Pelatih Thailand U-20 Sedikit Tahu Peta Kekuatan Timnas Indonesia U-20
Pelatih Timnas Thailand U-20, Yuki Richard Stalph, tak banyak tahu soal Timnas Indonesia U-20 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Thailand U-20, Yuki Richard Stalph, tidak banyak tahu mengenai kekuatan Timnas Indonesia U-20. Namun, ia menerka-nerka lantaran sebagian pemain pernah tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia U-20 kontra Thailand U-20 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menjadi agenda penutup pemusatan latihan (TC) Skuad Garuda Nusantara.

Timnas Thailand U-20

Menjelang laga tersebut, Stalph mengetahui sedikit peta kekuatan Skuad Garuda Nusantara. Pelatih kelahiran Jerman itu tahu akan hal tersebut karena menyaksikan permainan Timnas Indonesia U-17 yang mentas di Piala Dunia U-17 2023.

"Tidak banyak, jujur. Saya menonton Piala Dunia U-17 tahun lalu di Indonesia. Saya lihat beberapa orang yang mungkin juga akan bermain kali ini. Hanya itu saja," kata Stalph kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/1/2024).

"Saya tahu mereka sangat disiplin. Tim yang bekerja keras dan baik. Jadi kami menghadapi lawan yang sangat kuat, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin," imbuh pria asal Jepang itu.

Lebih jauh, Stalph tidak memiliki target yang ambisius dari laga uji coba kontra Timnas Indonesia U-20. Ia hanya berharap skuad muda Gajah Perang ini bisa tampil sebaik mungkin sehingga meraih bonus dengan hasil kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640945/total-hadiah-uang-janice-tjen-sepanjang-2025-karier-melesat-penghasilan-fantastis-xoq.webp
Total Hadiah Uang Janice Tjen Sepanjang 2025: Karier Melesat, Penghasilan Fantastis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Langkah Nyata PSSI Menuju Piala Dunia 2030
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement