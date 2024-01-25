Pelatih Thailand U-20 Sedikit Tahu Peta Kekuatan Timnas Indonesia U-20

JAKARTA - Pelatih Timnas Thailand U-20, Yuki Richard Stalph, tidak banyak tahu mengenai kekuatan Timnas Indonesia U-20. Namun, ia menerka-nerka lantaran sebagian pemain pernah tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia U-20 kontra Thailand U-20 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menjadi agenda penutup pemusatan latihan (TC) Skuad Garuda Nusantara.

Menjelang laga tersebut, Stalph mengetahui sedikit peta kekuatan Skuad Garuda Nusantara. Pelatih kelahiran Jerman itu tahu akan hal tersebut karena menyaksikan permainan Timnas Indonesia U-17 yang mentas di Piala Dunia U-17 2023.

"Tidak banyak, jujur. Saya menonton Piala Dunia U-17 tahun lalu di Indonesia. Saya lihat beberapa orang yang mungkin juga akan bermain kali ini. Hanya itu saja," kata Stalph kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/1/2024).

"Saya tahu mereka sangat disiplin. Tim yang bekerja keras dan baik. Jadi kami menghadapi lawan yang sangat kuat, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin," imbuh pria asal Jepang itu.

Lebih jauh, Stalph tidak memiliki target yang ambisius dari laga uji coba kontra Timnas Indonesia U-20. Ia hanya berharap skuad muda Gajah Perang ini bisa tampil sebaik mungkin sehingga meraih bonus dengan hasil kemenangan.