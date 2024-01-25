Indra Sjafri Kasih Kode Timnas Indonesia U-20 Uji Coba Lawan Klub Anyar Pratama Arhan Suwon FC

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberi kode anak asuhnya akan berhadapan dengan Suwon FC yang notabene klub baru Pratama Arhan. Hal itu akan dirancang untuk mematangkan persiapan.

Timnas Indonesia U-20 akan menggelar dua laga uji coba melawan Thailand U-20 dan Uzbekistan U-20. Saat ini, Indra terus mematangkan Garuda Nusantara guna persiapan melakoni beberapa agenda penting di 2024.

Pemusatan latihan (TC) juga sudah dilakukan sejak Desember 2023, mulai dari di Qatar hingga berlanjut di Jakarta. Sebagai agenda penutup TC, Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga uji coba.

Terdekat, mereka akan melawan Thailand U-20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB. Timnas Indonesia U-20 telah menggelar official training di Stadion Madya, Kamis (25/1/2024) malam WIB.

“Ini uji coba pertama. Pasti kita melakukan coba semua pemain. Pergantian 12 pemain, dengan tiga slot,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/1/2024).