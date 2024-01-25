Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Kasih Kode Timnas Indonesia U-20 Uji Coba Lawan Klub Anyar Pratama Arhan Suwon FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |22:12 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memantau anak asuhnya berlatih (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberi kode anak asuhnya akan berhadapan dengan Suwon FC yang notabene klub baru Pratama Arhan. Hal itu akan dirancang untuk mematangkan persiapan.

Timnas Indonesia U-20 akan menggelar dua laga uji coba melawan Thailand U-20 dan Uzbekistan U-20. Saat ini, Indra terus mematangkan Garuda Nusantara guna persiapan melakoni beberapa agenda penting di 2024.

Timnas Indonesia U-20

Pemusatan latihan (TC) juga sudah dilakukan sejak Desember 2023, mulai dari di Qatar hingga berlanjut di Jakarta. Sebagai agenda penutup TC, Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga uji coba.

Terdekat, mereka akan melawan Thailand U-20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB. Timnas Indonesia U-20 telah menggelar official training di Stadion Madya, Kamis (25/1/2024) malam WIB.

“Ini uji coba pertama. Pasti kita melakukan coba semua pemain. Pergantian 12 pemain, dengan tiga slot,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/1/2024).

Halaman:
1 2
      
