Senang Bisa Ikut TC Timnas Indonesia U-20, Pemain Persija Jakarta Ibrah Ardiansyah: Banyak Ilmu yang Saya Dapat!

JAKARTA - Pesepakbola muda milik Persija Jakarta, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella merasa senang karena dipercaya dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Pasalnya pria kelahiran 2007 itu mengaku mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dengan mengikuti TC tersebut, apalagi ia bisa berlatih bersama sejumlah pemain reguler di Liga 1 2023-2024.

Ya, Timnas Indonesia U-20 saat ini masih menjalani TC di Jakarta yang diperpanjang hingga 10 Februari 2024. Durasi TC diperpanjang 13 hari karena skuad Garuda Nusantara akan melakoni laga uji coba kontra Thailand (26/1/2024) dan Uzbekistan (30/1/2024).

Sejumlah laga uji coba Timnas Indonesia U-20 itu dilakukan sebagai persiapan menghadapi jadwal padat pada 2024. Di mana, tim asuhan Indra Sjafri itu akan tampil di Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 hingga Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Persija Jakarta pun menyumbang enam pemain mudanya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. Di antaranya, yakni Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella, Muhammad Nabil Asyura, Arlansyah Abdulmanan, Figo Dennis Saputrananto, dan Meshaal Hamzah Basier Osman.

Menurut Ibdrah Ardiansyah, dirinya telah mendapat banyak ilmu dan pengalaman setelah hampir satu bulan mengikuti TC. Salah satunya, ia berkesempatan untuk mengikuti latih tanding Timnas Indonesia U-20 melawan tim Liga 1, Bhayangkara FC.

“Banyak sekali ilmu yang didapat di sini," ujar Ibrah Ardiansyah, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (23/1/2024).