HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senang Bisa Ikut TC Timnas Indonesia U-20, Pemain Persija Jakarta Ibrah Ardiansyah: Banyak Ilmu yang Saya Dapat!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |05:28 WIB
Senang Bisa Ikut TC Timnas Indonesia U-20, Pemain Persija Jakarta Ibrah Ardiansyah: Banyak Ilmu yang Saya Dapat!
Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ibrah Ardiansyah. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Pesepakbola muda milik Persija Jakarta, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella merasa senang karena dipercaya dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Pasalnya pria kelahiran 2007 itu mengaku mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dengan mengikuti TC tersebut, apalagi ia bisa berlatih bersama sejumlah pemain reguler di Liga 1 2023-2024.

Ya, Timnas Indonesia U-20 saat ini masih menjalani TC di Jakarta yang diperpanjang hingga 10 Februari 2024. Durasi TC diperpanjang 13 hari karena skuad Garuda Nusantara akan melakoni laga uji coba kontra Thailand (26/1/2024) dan Uzbekistan (30/1/2024).

Sejumlah laga uji coba Timnas Indonesia U-20 itu dilakukan sebagai persiapan menghadapi jadwal padat pada 2024. Di mana, tim asuhan Indra Sjafri itu akan tampil di Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 hingga Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Persija Jakarta pun menyumbang enam pemain mudanya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. Di antaranya, yakni Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella, Muhammad Nabil Asyura, Arlansyah Abdulmanan, Figo Dennis Saputrananto, dan Meshaal Hamzah Basier Osman.

TC Timnas Indonesia U-20

Menurut Ibdrah Ardiansyah, dirinya telah mendapat banyak ilmu dan pengalaman setelah hampir satu bulan mengikuti TC. Salah satunya, ia berkesempatan untuk mengikuti latih tanding Timnas Indonesia U-20 melawan tim Liga 1, Bhayangkara FC.

“Banyak sekali ilmu yang didapat di sini," ujar Ibrah Ardiansyah, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (23/1/2024).

