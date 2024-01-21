Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terus Berlatih Keras, Gustavo Almeida Ingin Bawa Persija Jakarta Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |21:48 WIB
Terus Berlatih Keras, Gustavo Almeida Ingin Bawa Persija Jakarta Bangkit
Gustavo Almeida bertekad membawa Persija Jakarta bangkit (Foto: Persija Jakarta)
DEPOK - Gustavo Almeida siap membawa Persija Jakarta bangkit di Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, ia sedang berlatih keras agar bisa berkontribusi maksimal saat kompetisi kembali bergulir.

Sebatas informasi, Liga 1 2023-2024 sedang jeda panjang hingga Februari mendatang. Hal itu seturut dengan agenda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Gustavo Almeida

Gustavo mengatakan saat ini cukup menikmati pola latihan yang diberikan tim pelatih. Ia akan berusaha membawa timnya meraih hasil maksimal dalam laga-laga kompetisi kasta teratas di tanah air.

"Sekarang semua bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Latihan yang dilakukan kami ini tentunya agar ke depannya Persija bisa memenangkan pertandingan,” ujar Gustavo, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Saat ini, Persija masih sulit menembus papan atas klasemen. Oleh dikarenakan, tim itu kini bertengger di posisi kesembilan dengan 32 angka.

Skuad Macan Kemayoran dalam laga terdekat mendapat lawan berat, yaitu Borneo FC. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa 6 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

