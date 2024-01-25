Waketum PSSI Bicara Peluang Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ragnar Oratmangoen berpotensi perkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Ragnar Oratmangoen)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Zainudin Amali menyatakan proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye terus dikebut. Hal itu agar mereka bisa segera membela Timnas Indonesia.

Ragnar Oratmangoen merupakan pemain Fortuna Sittard dan Thom Haye saat ini membela SC Heerenveen. Kedua pemain itu diharapkan dapat tampil saat Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Zainudin Amali mengatakan kedua pemain itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia pun belum bisa memberikan kabar sudah sejauh mana proses kedua.

"Sedang proses," kata Zainudin Amali di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan proses yang harus dijalani kedua pemain itu memang cukup panjang. Jadi, butuh waktu sampai keduanya bisa mengenakan jersey Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.