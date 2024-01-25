Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Waketum PSSI Bicara Peluang Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:11 WIB
Waketum PSSI Bicara Peluang Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ragnar Oratmangoen berpotensi perkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Ragnar Oratmangoen)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Zainudin Amali menyatakan proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye terus dikebut. Hal itu agar mereka bisa segera membela Timnas Indonesia.

Ragnar Oratmangoen merupakan pemain Fortuna Sittard dan Thom Haye saat ini membela SC Heerenveen. Kedua pemain itu diharapkan dapat tampil saat Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Zainudin Amali mengatakan kedua pemain itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia pun belum bisa memberikan kabar sudah sejauh mana proses kedua.

"Sedang proses," kata Zainudin Amali di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan proses yang harus dijalani kedua pemain itu memang cukup panjang. Jadi, butuh waktu sampai keduanya bisa mengenakan jersey Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181743/timnas_indonesia_u_22-w3IQ_large.jpg
Breaking News: Laga Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025 Dipastikan Tak Pengaruhi Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181568/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_semifinal_piala_asia_2027_pssi-pa6A_large.jpg
Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Semifinal Piala Asia 2027 Asalkan Tidak Ketemu Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181492/pssi_sempat_menjaring_10_nama_ketika_hendak_mencari_pengganti_shin_tae_yong_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-Zfnd_large.jpg
PSSI Ditolak 5 Pelatih saat Cari Pengganti Shin Tae-yong sebagai Arsitek Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181485/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-B196_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Kantongi 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1640935/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-tonton-gratis-di-sini-jmu.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Tonton Gratis di Sini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Menang Perang Saudara, Raymond/Nikolaus Melaju ke 16 Besar Korea Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement