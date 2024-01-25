Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Makin Ganas di Piala Asia 2027

MASYARAKAT Malaysia takjub dengan kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu diketahui dari sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan komentar mereka pada performa skuad Garuda di ajang kali ini.

Diperkuat banyak pemain muda, Timnas Indonesia tampil menjanjikan. Meski terancam gagal lolos dari fase grup, Skuad Garuda diyakini bakal lebih mengerikan di Piala Asia 2027 mendatang.

"Pemainan yang baik Indonesia. Penampilan terbaik sejauh ini di Piala Asia (2023). Skuad Garuda menjadi tim dengan skuad termuda di ajang kali ini," tulis akun tersebut.

"Tapi mereka memberikan perlawanan sengit di tiga laga fase grup. Edisi Piala Asia beriktunya tim ini dipastikan akan lebih solid," lanjutnya.

"Ini adalah hasil jika PSSI serius membangun skuad Tim Nasional dari junior hingga senior. Tidak ada campur tangan dalam penunjukkan pemain. Pak Erick (Thohir) juga aktif dalam mencari pemain keturunan di Eropa," ujarnya.

Sayangya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terancam terhenti. Peluang Skuad Garuda untuk melaju ke babak 16 besar masih harus bergantung pada dua hasil pertandingan lain.