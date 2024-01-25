Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Makin Ganas di Piala Asia 2027

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:14 WIB
Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Makin Ganas di Piala Asia 2027
Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia takjub dengan kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu diketahui dari sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan komentar mereka pada performa skuad Garuda di ajang kali ini.

Diperkuat banyak pemain muda, Timnas Indonesia tampil menjanjikan. Meski terancam gagal lolos dari fase grup, Skuad Garuda diyakini bakal lebih mengerikan di Piala Asia 2027 mendatang.

 

"Pemainan yang baik Indonesia. Penampilan terbaik sejauh ini di Piala Asia (2023). Skuad Garuda menjadi tim dengan skuad termuda di ajang kali ini," tulis akun tersebut.

"Tapi mereka memberikan perlawanan sengit di tiga laga fase grup. Edisi Piala Asia beriktunya tim ini dipastikan akan lebih solid," lanjutnya.

"Ini adalah hasil jika PSSI serius membangun skuad Tim Nasional dari junior hingga senior. Tidak ada campur tangan dalam penunjukkan pemain. Pak Erick (Thohir) juga aktif dalam mencari pemain keturunan di Eropa," ujarnya.

Sayangya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terancam terhenti. Peluang Skuad Garuda untuk melaju ke babak 16 besar masih harus bergantung pada dua hasil pertandingan lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1640873/vennard-hutabarat-yakin-timnas-futsal-indonesia-mampu-bicara-banyak-di-piala-asia-futsal-2026-mtg.webp
Vennard Hutabarat Yakin Timnas Futsal Indonesia Mampu Bicara Banyak di Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_timnas_brasil_u_17_ruan_pablo.jpg
Usai Bantai Honduras 7-0, Striker Brasil Ancam Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement