Media Vietnam Bahas Kans Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Timnas Indonesia masih menunggu hasil pertandingan lain untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

MEDIA Vietnam, Soha Vn, bahas peluang Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam artikelnya, Soha Vn menyebut Garuda -julukan Timnas Indonesia- menghadapi skenario suram hingga kemungkinan bakal tersingkir seperti Vietnam.

"Tim Indonesia menghadapi skenario suram, bagaimana kemungkinan tersingkir seperti tim Vietnam?," bunyi judul artikel yang dibuat Soha Vn, dikutip Kamis (25/1/2024).

"Kekalahan 1-3 dari Jepang membuat tim Indonesia was-was menunggu hasil Grup E dan F untuk mengetahui apakah bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak," tambahnya.

Pernyataan media Vietnam tersebut dibuat setelah Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang pada matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB. Kekalahan itu membuat Garuda finis di peringkat ketiga Grup D.

Timnas Indonesia hanya menang 1 kali dan kalah 2 kali sehingga mendapat 3 poin dengan mencetak 3 gol dan kebobolan 6 kali. Sementara itu, skor fair play Timnas Indonesia saat ini -4 dan berada di posisi keempat pada klasemen tim peringkat ketiga terbaik.

Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, nasib skuad Garuda bergantung pada laga Yordania vs Bahrain (Grup E) yang digelar Kamis 25 Januari 2024 pukul 18.30 WIB dan Oman vs Kirgistan (Grup F) pada pukul 22.00 WIB.