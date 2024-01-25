Shin Tae-yong Bebaskan Pemain Nonton Laga Penentuan Nasib Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan membebasi timnya untuk menonton di mana saja laga Grup E dan F Piala Asia 2023. Sebab, laga itu menentukan nasib timnya lolos atau tidak ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik.

Laga Grup E mempertemukan Jordan melawan Bahrain di Khalifa International Stadium, Kamis (25/1/2024). Sementara itu, laga Grup.F mempertemukan Kirgistan melawan Oman di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis (25/1/2024).

Shin Tae-yong mengatakan tidak ada aturan baku untuk para pemain menggelar nonton bersama. Oleh dikarenakan, dia memberikan kebebasan untuk para pemain melakukan kegiatan itu.

"Saya ingin membiarkan pemain nonton pertandingan senyaman mereka. Saya tidak akan maksa mereka nonton pertandingan secara bersama-sama," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan membiarkan pemainnya menenangkan diri setelah Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Laga itu dimainkan di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024).

"Saya pikir ini lebih baik untuk pemain mendapatkan suasana santai dan tanpa stres.Saya membiarkan mereka nonton sendiri-sendiri," katanya.