Shin Tae-yong Kritik Wasit Usai Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023: Beberapa Kali Buat Keputusan Salah!

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kritik keputusan wasit usai timnya kalah dari Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Dia menilai wasit beberapa kali membuat keputusan yang salah.

"Selamat untuk Jepang. Mereka masih kuat dan performanya sangat baik," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers pascalaga, dikutip Kamis (25/1/2024).

"Tapi satu hal yang saya perhatikan adalah wasit melakukan beberapa kali keputusan yang salah," sambungnya.

Meski demikian, Shin Tae-yong tidak ingin ambil pusing. Dia mengapresiasi setinggi langit kinerja Marselino Ferdinan cs yang mampu memberikan penampilan terbaiknya kendati harus kalah dari Jepang.

"Tapi saya ingin berterima kasih kepada pemain saya karena mereka tampil baik," imbuh Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Adapun laga tersebut merupakan laga terakhir Grup D Piala Asia 2023.