Erick Thohir Beri Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia, meski Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri apresiasi ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi perjuangan para pemain Timnas Indonesia, meski kalah dari Timnas Jepang di laga ketiga Grup D Piala Asia 2023. Erick menyampaikan bahwa asa Timnas Indonesia untuk menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 masih ada.

Erick yang menyaksikan secara langsung perjuangan Timnas Indonesia, memberikan apresiasi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada para pendukung skuad Garuda yang hadir langsung ke Stadion Al Thumama, Doha, Qatar.

"Perjuangan luar biasa seluruh pemain di lapangan sudah diberikan," tulis Erick di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (25/1/2024).

"Terima kasih juga untuk dukungan seluruh suporter yang hadir di Stadion Al Thumama, Qatar," sambungnya.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Laga tersebut merupakan pertandingan terakhir Grup D Piala Asia 2023.

Adapun tiga gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari dicetak oleh brace Ayase Ueda pada menit keenam dan 52, lalu gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Sementara itu, Timnas Indonesia baru bisa membuka keran golnya lewat sontekan Sandy Walsh pada menit 90+1.