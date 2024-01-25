Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Shin Tae-yong Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Akui Kualitas Lini Serang Kalah Jauh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |01:40 WIB
Reaksi Shin Tae-yong Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Akui Kualitas Lini Serang Kalah Jauh
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

REAKSI Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri mengakui ada perbedaan kualitas yang jauh pada lini serang Timnas Indonesia dengan Jepang.

Shin Tae-yong mengatakan penampilan Jepang memang sangat luar biasa dalam segi menyerang dan bertahan. Hal tersebut membuat Timnas Indonesia cukup tertekan dalam laga itu dan sulit mengimbangi perlawanan.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

"Dari sisi serangan, tim Jepang punya striker yang bagus. Mereka bisa melakukannya dengan baik dan memberikan tekanan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Kamis (25/1/2024).

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia sudah berusaha memainkan pola permainan yang disiapkan. Namun, agresivitas pemain Jepang menjadi tantangan besar buat Jordi Amat dan kolega.

"Kami punya penguasaan bola, tapi bisa direbut lagi dengan serangan mereka yang presisi. Sulit untuk menciptakan hubungan antar pemain," jelas Shin Tae-yong.

