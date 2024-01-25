Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Jadi Striker Dadakan di Laga Timnas Indonesia vs Jepang pada Piala Asia 2023, Begini Reaksi Heran Waketum PSSI

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |01:13 WIB
Elkan Baggott Jadi Striker Dadakan di Laga Timnas Indonesia vs Jepang pada Piala Asia 2023, Begini Reaksi Heran Waketum PSSI
Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Wakil Ketua (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengomentari keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memasang Elkan Baggott sebagai striker di laga melawan Timnas Jepang pada Piala Asia 2023. Dia mengaku heran dengan keputusan itu, tetapi tetap percaya sepenuhnya dengan strategi Shin Tae-yong.

Ya, ada momen yang menarik yang tersaji dalam duel Timnas Indonesia vs Jepang yang tersaji di Al Thumama Stadium, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Momen itu terjadi ketika Shin Tae-yong memasukkan Elkan Baggott pada menit ke-73 untuk menggantikan Egy Maulana Vikri.

Elkan Baggott

Alih-alih dimainkan untuk memperkukuh lini pertahanan, ternyata pemain Ipswich Town itu justru bermain sebagai striker. Situasi ini jarang terjadi di Timnas Indonesia. Biasanya, Elkan Baggott dimainkan sebagai bek.

Sontak, keputusan Shin Tae-yong jadi sorotan, termasuk oleh Zainudin Amali. Dia mengaku percaya dengan strategi Shin Tae-yong.

Zainudin Amali sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai keputusan Shin Tae-yong untuk menjadikan Elkan Baggott sebagai penyerang. Ia menjelaskan Elkan Baggott belum pernah bermain di posisi tersebut dan baru pertama kali menjadi striker saat lawan Jepang.

Meski Hokky Caraka dan Dendy Sulistiawan ada di bangku cadangan, Zainudin Amali tidak memahami keputusan Shin Tae-yong yang lebih memilih Elkan Baggott. Kendati demikian, ia menilai Timnas Indonesia sudah tampil bagus dengan memberikan perlawan, meski lawannya adalah Jepang yang merupakan tim terbaik di Asia saat ini

“Saya tidak tahu strategi Shin Tae-yong sampai dorong Elkan ke depan. Padahal, (dia) belum pernah dalam posisi itu, saya tidak tahu,” kata Zainudin Amali kepada awak media di GBK Arena, Rabu 24 Januari 2024.

“Padahal, masih ada pemain depan kita, cuma kan kita tidak tahu apa yang ada dipikiran pelatih. Kita percaya apa yang diputuskan, secara keseluruhan memberikan perlawanan yang luar biasa,” ucapnya.

