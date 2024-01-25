Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Performa Timnas Indonesia Makin Berkembang, meski Tumbang 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |00:40 WIB
Performa Timnas Indonesia Makin Berkembang, meski Tumbang 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dinilai tetap makin berkembang, meski tumbang 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali.

Zainudin Amali pun memberi apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia. Meski menyayangkan beberapa kesalahan yang terjadi di laga tersebut, tetapi secara keseluruhan, mantan Menpora RI itu sangat puas dengan performa skuad Garuda yang telah berjuang di Piala Asia 2023.

Zainudin Amali. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

“Kita sudah lihat bagaimana perjuangan timnas, anak-anak kita saya kira melawan negara dengan peringkat jauh di atas kita, tapi bisa meladeni permainan Jepang,” kata Zainudin Amali kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu 24 Januari 2024.

“Cuma memang, ya ada beberapa kejadian yang seharusnya tidak terjadi, bahkan tadi gol bunuh diri yang terakhir. Tapi, secara keseluruhan saya melihat bahwa timnas kita semakin baik performanya, apalagi kemarin sudah sampai mengalahkan Vietnam,” sambungnya.

Lebih lanjut, Zainudin Amali berharap Timnas Indonesia terus berkembang sehingga meraih kejayaan. Apalagi, kedalaman skuad saat ini banyak dihuni pemain muda yang juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia mendatang.

“Itu saya kira harapan baru buat kita dan ini kan anak-anak ini banyak yang akan main untuk Piala Asia U-23, jadi tentu PSSI berharap kita bisa lanjut lagi walaupun nasib kita ditentukan oleh negara lain. Tapi namanya juga harapan, mudah-mudahan itu akan terwujud,” tutur Zainudin Amali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
